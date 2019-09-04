04.09.2019, 13:18

В Ласнамяэ хотят построить олимпийский бассейн

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rus.delfi.ee
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Paides avati uus ujula
Foto: Kaspar Pokk

Столичная горуправа приняла в среду решение построить олимпийский бассейн рядом с ледовым холлом "Тондираба", передает rus.err.ee.

"У нас готова детальная планировка. Но мы готовы объявить и конкурс на условиях концессии", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт журналистам в среду.

По его словам, в бассейне будет как 50-метровая часть, предназначенная для профессиональных пловцов, так и 25-метровый участок.

Кылварт подчеркнул, что горуправа хочет четко обозначить параметры будущего бассейна и зафиксировать их в договоре концессии, а начало строительства запланировано на 2021 год.

Решение горуправы должно быть одобрено горсобранием Таллинна.

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