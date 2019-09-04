В Ласнамяэ хотят построить олимпийский бассейн

Таллиннский департамент городского имущества проведет конкурс поставок с целью поиска строителя и администратора бассейна с заключением концессионного договора, а горуправа представит соответствующий проект решения в горсобрание. Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что цель города — построить бассейн, отвечающий олимпийским стандартам, при сотрудничестве публичного и частного секторов. ”Такой бассейн позволил бы проводить тренировки на профессиональном уровне и принимать международные соревнования”, — сказал Кылварт, отметив при этом, что шаги в этом направлении предпринимались и ранее, а теперь город может приступить к осуществлению конкретных действий.

Чтобы обеспечить соответствие всем нормативам, при проектировании и строительстве бассейна будет вестись сотрудничество с Эстонским союзом плавания. Для того, чтобы найти застройщика и администратора недвижимости по адресу Варраку, 14 а, Таллиннский департамент городского имущества объявляет конкурс госпоставок. ”Если все будет идти гладко, к строительству можно будет приступить осенью 2021 года, работы в этом случае завершатся к концу 2025 года”, — пояснила курирующая сферу городского имущества вице-мэр Эха Вырк.

Эха Вырк рассказала также, что потенциальный застройщик должен иметь достаточно большой опыт проектирования похожих сооружений. ”В конкурсе могут участвовать и одиночные предприниматели, что позволит застройщику приобщить к своему предложению оператора, который займется администрированием бассейна”, — уточнила Вырк.

В крупнейшем районе Таллинна до сих пор нет публичного многофункционального водного центра.