В Ласнамяэ хотят построить олимпийский бассейн

Таллиннская горуправа в сотрудничестве с частными предпринимателями планирует построить в Ласнамяэ, возле Тондираба, бассейн, отвечающий олимпийским нормам, в котором будет 50-метровый бассейн для проведения соревнований и 25-метровый тренировочный бассейн.
Таллиннский департамент городского имущества проведет конкурс поставок с целью поиска строителя и администратора бассейна с заключением концессионного договора, а горуправа представит соответствующий проект решения в горсобрание. Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что цель города — построить бассейн, отвечающий олимпийским стандартам, при сотрудничестве публичного и частного секторов. ”Такой бассейн позволил бы проводить тренировки на профессиональном уровне и принимать международные соревнования”, — сказал Кылварт, отметив при этом, что шаги в этом направлении предпринимались и ранее, а теперь город может приступить к осуществлению конкретных действий.
Чтобы обеспечить соответствие всем нормативам, при проектировании и строительстве бассейна будет вестись сотрудничество с Эстонским союзом плавания. Для того, чтобы найти застройщика и администратора недвижимости по адресу Варраку, 14 а, Таллиннский департамент городского имущества объявляет конкурс госпоставок. ”Если все будет идти гладко, к строительству можно будет приступить осенью 2021 года, работы в этом случае завершатся к концу 2025 года”, — пояснила курирующая сферу городского имущества вице-мэр Эха Вырк.
Эха Вырк рассказала также, что потенциальный застройщик должен иметь достаточно большой опыт проектирования похожих сооружений. ”В конкурсе могут участвовать и одиночные предприниматели, что позволит застройщику приобщить к своему предложению оператора, который займется администрированием бассейна”, — уточнила Вырк.
В крупнейшем районе Таллинна до сих пор нет публичного многофункционального водного центра.
В Эстонии плаванием занимается около 17 000 любителей, из них в Таллинне — около 10 000. На данный момент в стране есть только один полнометражный бассейн, он находится в Тарту.
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