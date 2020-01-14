В Ласнамяэ бывший заключенный напал на сожительницу. Он только что вышел из тюрьмы, где отбывал срок за жестокое избиение

Так, рано утром 24 декабря полиции поступил в вызов в один из многоквартирных домов в Ласнамяэ, где мужчина несколько раз ударил в лицо своей сожительнице. Когда полицейские прибыли на место, женщина ждала в коридоре. Ей нужна была помощь медиков.

Выяснилось, что ее гражданский муж всего два месяца назад освободился из мест не столь отдаленных, где отбывал наказание (восемь лет) за избиение, которое привело к смерти. Еще в октябре представители Таллиннской тюрьмы отметили в характеристике, что, несмотря на то, что мужчина не получат дисциплинарных наказаний и принял участие в нескольких социальных программах, все же это его третий реальный срок и все эти поступки связаны с употреблением алкоголя и неумением разрешать конфликты словами.

Инцидент в ласнамяэской квартире лишь подтвердил это правило. На следующий же день прокуратура заключила его под страду на два месяца.

Всего с 23 декабря по 1 января было возбуждено 116 уголовных дел, связанный с семейным насилием. В нескольких случаев пострадавшим стал ребенок. В одном из случаев женщина подозревается в том, что ударила своего 11-месячного ребенка по лицу. В остальных случаях детей били ремнем или розгами.