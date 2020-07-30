В лагере хиппи вроде бы всё под контролем. Завтра там проведет проверку Департамент здоровья

Изначально фестиваль хиппи должен был пройти с 20 июля по 19 августа в Антсла. Но волость, полиция и Департамент здоровья отменил мероприятие. лагерь переехал в Харгла, небольшой населенный пункт на границе с Латвией.
Лагерь разбили в паре километрах от местного магазина. Сегодня в гости к хиппи наведались представители полиции и спасателей — по состоянию на утро там находилось примерно 30-40 человек, проживают они в палатках на двух отдельно расположенных площадках.
Представители Лыунаской префектуры отметили, что в данный момент со стороны правоохранителей претензий нет.
Харгла находится на территории волости Валга. Старейшина волости Эстер услышала о прибытии хиппи из прессы. И уже получила два звонка от встревоженных местных жителей, которых беспокоит ситуация с возможным распространением коронавируса.
Карусе связалась с Департаментом здоровья и договорилась, что завтра сотрудники ведомства поедут и изучат ситуацию в лагере на месте. Насколько известно, находящиеся там люди соблюдают необходимые требования.
"О разрешении они не ходатайствовали, сначала это испугало, ведь юридического основания нет, но потом услышала, что они находятся в зоне отдыха RMK (Центр управления государственными лесами — ред.). Туда может любой пойти с палаткой", — заметила Карусе с надеждой, что нормальные гигиенические условия там обеспечены.
20 июля во время закрытия лагеря в Антсла там были протестированы на коронавирус все его участники, давшие на это согласие. Анализы сдали все, кроме трех человек. Ни одного инфицированного коронавирусом выявлено не было.
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