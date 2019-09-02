В квартире в Пыхья-Таллинне нашли немецкую овчарку, которую заживо ели черви
Защитники животных спасли в Пыхья-Таллинне немецкую овчарку, раны которой начали гнить.
Защитники животных спасли в Пыхья-Таллинне немецкую овчарку, раны которой начали гнить.
Эстонский союз защиты животных сообщает, что в Пыхья-Таллинне при содействии полиции и спасателей спасли немецкую овчарку, которая по меньшей мере месяц лежала в одном положении, у которой образовались раны от пролежней и в них копошились черви. Хозяйка собаки, Ирина, не ухаживала за собакой, и полицию вызвали соседи, которые жаловались на ужасную вонь, которая царила в подъезде именно из-за состояния собаки по кличке Хоуп.
Собака голодала, и впервые поглядев на собаку, спасатели решили, что она уже не выживет. Собаку на носилках отнесли из квартиры на втором этаже вниз и доставили в ветеринарную клинику. Там в ходе процедур овчарку подлечили достаточно, чтобы надеяться на благополучный исход.
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