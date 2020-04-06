В Курессааре от коронавируса скончались 4 человека

Согласно данным, новые случаи заражения были выявлены в Харьюмаа (6), на Сааремаа (3) и в Ида-Вирумаа (2).

По состоянию на утро 6 апреля госпитализированы 129 человек с коронавирусом (55 женщин и 74 мужчины), из которых 14 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 62 человека.

Из-за COVID-19 за последний сутки скончались четыре человека, находившиеся на лечении в Курессаареской больнице: 60-летний и 72-летний мужчины, 78-летняя и 86-летняя женщина. Всего в Эстонии из-за вируса COVID-19 скончались 19 человек.

В Эстонии сделано общей сложностью 21 866 теста, из которых, 1108, то есть 5% были положительными. Из них 38% были сделаны на Сааремаа и 31% — в Харьюмаа.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!