В Курессааре от коронавируса скончались 4 человека

Согласно данным, новые случаи заражения были выявлены в Харьюмаа (6), на Сааремаа (3) и в Ида-Вирумаа (2).

По состоянию на утро 6 апреля госпитализированы 129 человек с коронавирусом (55 женщин и 74 мужчины), из которых 14 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 62 человека.

Из-за COVID-19 за последний сутки скончались четыре человека, находившиеся на лечении в Курессаареской больнице: 60-летний и 72-летний мужчины, 78-летняя и 86-летняя женщина. Всего в Эстонии из-за вируса COVID-19 скончались 19 человек.

В Эстонии сделано общей сложностью 21 866 теста, из которых, 1108, то есть 5% были положительными. Из них 38% были сделаны на Сааремаа и 31% — в Харьюмаа.

Объяснение Центра инфосистем здоровья и благополучия:

Сегодня, по состоянию на 7:00 часов утра, за последние 24 часа поступило в общей сложности 864 результата первичных тестов, из которых позитивных было 11. Негативный результат показали 853 теста. Со стороны Центра инфосистем здоровья и благополучия мы осуществили контроль качества проступивших данных и не обнаружили отклонений от стандартов. Сводное количество всех поступивших результатов сопоставлены также с данными за прошлое воскресенье, 29 марта, когда поступило 852 результата тестов.

В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки, и которые основаны на базе данных инфосистемы (TIS).

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, менять и отменять документы задним числом. Изменение документов можно делать, например, с целью улучшения качества данных. В этом случае в инфосистему здоровья отправляются новая версия уже ранее отправленных документов, и прежняя версия становится недействительной. Поэтому сегодняшние сводные данные нельзя считать по формуле вчерашнее сводное количество + результаты, поступившие за 24 часа, а сводная сумма на сегодня корректируется на основе действующих на данный момент документов. Этот принцип действует как в случае негативных, так и в случае позитивных результатов.