В Курессааре от коронавируса скончались 4 человека(45)
За последние сутки в Эстонии было сделано 864 теста на COVID-19, из которых лишь 1%, то есть 11 дали положительный результат. Тем не менее в Курессааре от коронавируса скончались 4 человека
За последние сутки в Эстонии было сделано 864 теста на COVID-19, из которых лишь 1%, то есть 11 дали положительный результат. Тем не менее в Курессааре от коронавируса скончались 4 человека
Согласно данным, новые случаи заражения были выявлены в Харьюмаа (6), на Сааремаа (3) и в Ида-Вирумаа (2).
По состоянию на утро 6 апреля госпитализированы 129 человек с коронавирусом (55 женщин и 74 мужчины), из которых 14 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 62 человека.
Из-за COVID-19 за последний сутки скончались четыре человека, находившиеся на лечении в Курессаареской больнице: 60-летний и 72-летний мужчины, 78-летняя и 86-летняя женщина. Всего в Эстонии из-за вируса COVID-19 скончались 19 человек.
В Эстонии сделано общей сложностью 21 866 теста, из которых, 1108, то есть 5% были положительными. Из них 38% были сделаны на Сааремаа и 31% — в Харьюмаа.
Сегодня, по состоянию на 7:00 часов утра, за последние 24 часа поступило в общей сложности 864 результата первичных тестов, из которых позитивных было 11. Негативный результат показали 853 теста. Со стороны Центра инфосистем здоровья и благополучия мы осуществили контроль качества проступивших данных и не обнаружили отклонений от стандартов. Сводное количество всех поступивших результатов сопоставлены также с данными за прошлое воскресенье, 29 марта, когда поступило 852 результата тестов.
В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки, и которые основаны на базе данных инфосистемы (TIS).
У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, менять и отменять документы задним числом. Изменение документов можно делать, например, с целью улучшения качества данных. В этом случае в инфосистему здоровья отправляются новая версия уже ранее отправленных документов, и прежняя версия становится недействительной. Поэтому сегодняшние сводные данные нельзя считать по формуле вчерашнее сводное количество + результаты, поступившие за 24 часа, а сводная сумма на сегодня корректируется на основе действующих на данный момент документов. Этот принцип действует как в случае негативных, так и в случае позитивных результатов.
В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжать оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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