В Курессааре от коронавируса поправляется столетняя женщина
Отметившая в сентябре столетие Сальме Леэзи 52 года проработала поваром в Курессаареской больнице, а в качестве пациента ее в больницу привел коронавирус.
Отметившая в сентябре столетие Сальме Леэзи 52 года проработала поваром в Курессаареской больнице, а в качестве пациента ее в больницу привел коронавирус.
"Это наш легендарный повар, она проработала в Курессаареской больнице 52 года, с 9 августа 1938 года. Сейчас она проживает в доме попечения при больнице", – передает RusERR слова члена правления Куресаареской больницы Эдварда Лаане, сказанные им в передаче Ringvaade на канале ETV.
По словам Лаане, Сальме оказывают стандартное лечение и она поправляется. В течение некоторого времени она нуждалась в интенсивном лечении, но до вентиляции легких не дошло.
Живущий в Лондоне племянник Сальме Джон-Питер Леэзи охарактеризовал свою тетю как сильного человека: "Она всегда была крепкой. Когда жила в квартире, предпочитала ходить по лестницам".
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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