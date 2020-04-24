В Курессааре от коронавируса поправляется столетняя женщина

"Это наш легендарный повар, она проработала в Курессаареской больнице 52 года, с 9 августа 1938 года. Сейчас она проживает в доме попечения при больнице", – передает RusERR слова члена правления Куресаареской больницы Эдварда Лаане, сказанные им в передаче Ringvaade на канале ETV.

По словам Лаане, Сальме оказывают стандартное лечение и она поправляется. В течение некоторого времени она нуждалась в интенсивном лечении, но до вентиляции легких не дошло.

Живущий в Лондоне племянник Сальме Джон-Питер Леэзи охарактеризовал свою тетю как сильного человека: "Она всегда была крепкой. Когда жила в квартире, предпочитала ходить по лестницам".

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