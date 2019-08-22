В кулуарах шепчутся: на даче у Хельме Ратас окончательно потерял ключи от правительства

Сигналы, подаваемые общественности сторонами, разнятся. Ратас, казалось, пытался выставить все как личную победу над задумавшими уволить главу полиции Мартом и Мартином Хельме. После встречи, на которую он взял с собой свое ближайшее доверенное лицо министра образования Майлис Репс, Ратас узнал, что Эльмар Вахер остается в должности, дисциплинарного взыскания не будет и EKRE получила выговор за несогласованные с соратниками по коалиции действия.

EKRE выставляет встречу в другом свете: будто бы Ратас приезжал просить благосклонности Хельме. ”Мы решили, что крах Партии реформ важнее погон Вахера”, — написала Мооника Хельме в соцсетях.

Вчера Март Хельме сказал в студии Postimees, что Ратас на даче находился в роли просящего. ”Возвращаясь к встрече на даче, Ратас четко сказал, что наши достижения настолько впечатляющие, что мы не можем разойтись”, — отметил глава МВД.