22.08.2019, 08:50

В кулуарах шепчутся: на даче у Хельме Ратас окончательно потерял ключи от правительства

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rus.delfi.ee
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В кулуарах шепчутся: на даче у Хельме Ратас окончательно потерял ключи от правительства
Foto: Facebook/Martin Helme

Что же именно случилось на встрече премьер-министра Юри Ратаса с верхушкой EKRE на даче Мартина Хельме? Кто победил и что обсуждалось? — задается вопросами Eesti Päevaleht.

Сигналы, подаваемые общественности сторонами, разнятся. Ратас, казалось, пытался выставить все как личную победу над задумавшими уволить главу полиции Мартом и Мартином Хельме. После встречи, на которую он взял с собой свое ближайшее доверенное лицо министра образования Майлис Репс, Ратас узнал, что Эльмар Вахер остается в должности, дисциплинарного взыскания не будет и EKRE получила выговор за несогласованные с соратниками по коалиции действия.

EKRE выставляет встречу в другом свете: будто бы Ратас приезжал просить благосклонности Хельме. ”Мы решили, что крах Партии реформ важнее погон Вахера”, — написала Мооника Хельме в соцсетях.

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Вчера Март Хельме сказал в студии Postimees, что Ратас на даче находился в роли просящего. ”Возвращаясь к встрече на даче, Ратас четко сказал, что наши достижения настолько впечатляющие, что мы не можем разойтись”, — отметил глава МВД.

Так где же правда? По словам различных источников из Центристской партии, Ратас отправился на дачу с планом требовать отставки Мартина Хельме. Но это не удалось, так как EKRE первой ”раскусила” стратегию Ратаса запугивать их несуществующей угрозой от Парии реформ. Так что, образно говоря, на даче Мартина Хельме Ратас окончательно потерял ключи от правительства.

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