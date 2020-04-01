В кризисное время Таллинн ограничивает уличное освещение

Заместитель заведующего Tаллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил, что действительно город вчера сделал изменения во времени горения уличного освещения, исходя из правил кризисного времени от финансовых служб.

Сульг сказал, что освещение теперь включается и выключается в более темное время, чем раньше. Включение и выключение происходит автоматически на основании показателей датчиков света.

Поэтому и в среду утром освещение выключилось раньше обычного. "Освещение сегодня выключилось раньше пяти часов. По люксметру уровень освещенности тогда был 10 лк, что было установлено как целевое значение. На самом деле тогда было еще темно", — отметил Сульг. Освещение снова включили вручную, и отключилось оно около шести часов.

"Elektrilevi уточняет, что могло повлиять на работу датчика света и почему освещение так рано выключилось. Возможно, что свой фон освещения дал выпавший снег", — рассуждал Сульг.

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