В критическом состоянии в Эстонии находятся уже двое больных. Власти сообщили, где лежат все инфицированные

Департамент здоровья сообщил, что в Пярнуской больнице проходят лечение 3 человека, их состояние стабильное.

В Ида-Таллиннской центральной больнице лежат двое, они находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.

В Клинике Тартуского университета на лечении 5 человек, из них двое в критическом состоянии в реанимации.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице лечатся сейчас 5 человек, все они в стабильном состоянии и не нуждаются в реанимации.

Всего инфицировано новым китайским вирусом 326 человек.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!