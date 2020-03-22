22.03.2020, 17:53

В критическом состоянии в Эстонии находятся уже двое больных. Власти сообщили, где лежат все инфицированные


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В критическом состоянии в Эстонии находятся уже двое больных. Власти сообщили, где лежат все инфицированные
pixabay.com

Как уже сообщалось, на утро субботы в больницах Эстонии находились 15 больных коронавирусом, которым требуется стационарное лечение. В отделениях реанимации находятся четверо, двое из них - в критическом состоянии.

Департамент здоровья сообщил, что в Пярнуской больнице проходят лечение 3 человека, их состояние стабильное.

В Ида-Таллиннской центральной больнице лежат двое, они находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.

В Клинике Тартуского университета на лечении 5 человек, из них двое в критическом состоянии в реанимации.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице лечатся сейчас 5 человек, все они в стабильном состоянии и не нуждаются в реанимации.

Всего инфицировано новым китайским вирусом 326 человек.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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