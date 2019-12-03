В Кристийне завершили ремонт улицы Кирси и переходят к следующей

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, улучшение состояния внутриквартальных дорог является одним из важнейших приоритетов.

«В ходе восстановительного ремонта улицы Кирси было обновлено асфальтобетонное дорожное полотно на проезжей части и тротуарах на протяжении 325 метров, заменены амортизированные бордюрные камни и горловины люков. Теперь на этом участке стало гораздо безопаснее и комфортнее передвигаться как автотранспорту, так и пешеходам и велосипедистам. Далее мы уже планируем приступить к реконструкции улицы Тедре, чего также давно ожидают местные жители», - подчеркнул Рийбе.

Ширина обновленного асфальтобетонного покрытия проезжей части 5,5 метров, тротуаров – 1,35–1,5 метра. С целью снижения скорости движения перед домом по адресу ул.Кирси, 13 на дороге было создано возвышение.

Стоимость ремонта составила 148 000 евро.