В Кристийне завершили ремонт улицы Кирси и переходят к следующей

Завершен восстановительный ремонт дорожного покрытия на расположенной в районе Кристийне улице Кирси, осуществленный по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, улучшение состояния внутриквартальных дорог является одним из важнейших приоритетов.
«В ходе восстановительного ремонта улицы Кирси было обновлено асфальтобетонное дорожное полотно на проезжей части и тротуарах на протяжении 325 метров, заменены амортизированные бордюрные камни и горловины люков. Теперь на этом участке стало гораздо безопаснее и комфортнее передвигаться как автотранспорту, так и пешеходам и велосипедистам. Далее мы уже планируем приступить к реконструкции улицы Тедре, чего также давно ожидают местные жители», - подчеркнул Рийбе.
Ширина обновленного асфальтобетонного покрытия проезжей части 5,5 метров, тротуаров – 1,35–1,5 метра. С целью снижения скорости движения перед домом по адресу ул.Кирси, 13 на дороге было создано возвышение.
Стоимость ремонта составила 148 000 евро.
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