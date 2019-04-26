В Кристийне заработали фонтаны

”Мы начали готовиться к запуску фонтанов несколько дней назад, и к сегодняшнему дню все фонтаны нашего района открыты”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В районе Кристийне имеется два фонтана, за которыми следит управа района Кристийне. Как показывает практика, запуск фонтанов обычно начинается на третьей неделе апреля, а закрытие происходит осенью, при наступлении первых морозов.