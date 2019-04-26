26.04.2019, 15:20
В Кристийне заработали фонтаны
Управа района Кристийне открыла фонтаны района 26 апреля. Все жители и гости столицы могут насладиться прекрасной весенней погодой у фонтанов в парке Лёвенру и зелёной зоне Коткапоя.
Управа района Кристийне открыла фонтаны района 26 апреля. Все жители и гости столицы могут насладиться прекрасной весенней погодой у фонтанов в парке Лёвенру и зелёной зоне Коткапоя.
”Мы начали готовиться к запуску фонтанов несколько дней назад, и к сегодняшнему дню все фонтаны нашего района открыты”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
В районе Кристийне имеется два фонтана, за которыми следит управа района Кристийне. Как показывает практика, запуск фонтанов обычно начинается на третьей неделе апреля, а закрытие происходит осенью, при наступлении первых морозов.
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