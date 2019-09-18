В Кристийне в четверг стартует шестой сезон бесплатных танцевальных вечеров

Открытие сезона состоится в четверг, 19 сентября, в 14:00 в зале Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями (Эндла 59), где выступит баянист Прийт.

«У нас, в Кристийне многие любят танцевать. В то время, как молодые люди могут посещать клубы и дискотеки, у пожилых людей более узкий выбор. Вот почему мы проводим каждое лето, танцевальные вечера в парке Лёвенру, куда приезжают гости со всего города. Но с осени до весны, в Таллиннской палате людей с ограниченными возможностями раз в месяц, проводятся танцевальные вечера, которые очень хорошо принимаются нашими пожилыми людьми - в зале каждый раз собирается много людей», - говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Танцевальные вечера по четвергам этого года пройдут: 10 октября и 21 ноября. Мероприятие бесплатное, ждём всех желающих!