В Кристийне срезали яблоню из-за главной рождественской ели страны. Теперь высадили новую

”Для нас было большой честью, что рождественская ель страны прибыла именно из Кристийне, но яблоня оставалась для нас столь же важной, поэтому сегодня мы решили посадить новое дерево на улице Кибувитса. Посадка яблони символизирует светлое и лучшее будущее в Кристийне, безопасный жилой район с красивым садом, в самом центре Таллинна”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Яблоня является самым нетребовательным к условиям произрастания и наиболее культивируемым фруктовым деревом в умеренной зоне северного полушария.