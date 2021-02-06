В Кристийне раздали бесплатно свыше четырёх тонн гранитной крошки

За первый месяц кампании было выдано уже свыше четырёх тонн гранитной крошки, бесплатная раздача продлится еще в течение всего февраля.

”Гранитную щебенку можно получить в период до 26 февраля на территории партнера Управы Кристийне. Снежная зима этого года бросила серьезный вызов как квартирным товариществам, так и городским подрядчикам по уборке улиц и территорий”, — пояснил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

В общей сложности партнер по договору районной управы раздал в январе свыше четырёх тонн щебня квартирным товариществам и владельцам частных домов в Кристийне. Гранитную крошку можно получить на территории фирмы AS Mustamäe Haljastus по адресу ул.Кадака теэ,78 по рабочим дням с 9:00 до 15:00.