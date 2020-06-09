В Кристийне продолжится ремонт дорог

В течение нынешнего летнего сезона в Кристийне планируется произвести работы на следующих участках: подъездная дорожка к зданию по ул. Каарна теэ, 17; улица Кяо (отрезок между Нымме теэ и ул. Пёйальпойси); улица Луйге (отрезок между Нымме теэ и ул. Лехе); улица Металли; улица Непи; участок Т5 улицы Тихазе и участок Т3 улицы Вястрику.

”В районе Кристийне будут приведены в порядок порядка 9000 кв. метров внутриквартальных дорог и тротуаров, стоимость работ на семи участках составит 40 000 евро. В числе более масштабных дорожных работ также стоит упомянуть реконструкцию улицы Тедре, которая успешно продвигается к окончанию”, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что уже стартовали работы как по ремонту крупных магистралей, так и по обновлению внутриквартальных улиц. ”Приятно подтвердить, что на Мустамяэ теэ произведен масштабный ремонт покрытия, включивший в себя также и улучшение состояния тротуаров. На прошлой неделе строители приступили к предваряющему этапу работ по ремонту дорожного полотна. Приносим извинения за возможные неудобства, напоминаем, что следует придерживаться временных ограничений скорости на вновь асфальтированных участках дорог. Также необходимо проявить внимательность в отношении передвигающейся по кварталам строительной техники”, — пояснил Рийбе.

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