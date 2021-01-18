В Кристийне приступили к вывозу снега из дворов: смотрите график работ!

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что поскольку в этом году выпали большие объемы снега, то было решено начать вывоз снега с узких примыкающих улиц и парковочных территорий возле больших многоквартирных домов, где уже образовались мешающие проезду высокие завалы.
”От имени районной управы мы направили этим квартирным товариществам письма с сообщением о снегоуборочных работах и их графиком. Попросили, чтобы владельцы машин на это время не оставляли их на парковке возле дома, а временно нашли для них другое место. К сожалению, сегодня мы увидели, что далеко не все автовладельцы прислушались к нашей просьбе и довольно много машин по-прежнему мешали чистить и убирать снег”, — констатировал Рийбе.
В рамках первой очереди от снега будут очищены дорогие и дворы в микрорайоне улиц Вялья-Сыстра-Кулднока. ”Мы приносим извинения за вынужденные неудобства, однако только действуя вместе и сообща мы сможем достичь лучшего результата. Просим всех по возможности помочь оповестить о проводящихся работах своих соседей, чтобы информация достигла максимального числа жителей района”, — добавил старейшина района.
График снегоочистительных работ в Кристийне
Среда, 20 января, 9:00 — 17:00: ул.Сыстра,6 и 3/4, ул.Кирси 6/8, ул.Юласе, ул.Энергия и ул.Кулднока.
Четверг, 21 января, 11:00 — 17:00: квартал Тонди, ул.Талли, ул.Сыякооли, ул.Самму, ул.Марси и ул.Сеэби.
При возникновении вопросов обращайтесь в Управу Кристийне по тел. 645 7119.
О недостатках и проблемах, связанных с благоустройством и порядком на городских территориях, можно так же сообщить по таллиннскому инфотелефону 14410.
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