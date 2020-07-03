В Кристийне приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Список объектов

В этом сезоне будут отремонтированы следующие участки:

- отрезок улицы Хейнавялья между ул.Вярви и Вескиметса;

- участок ул.Кеэмиа от дома №40 до ул.Мустсыстра;

- отрезок ул.Кянну между ул.Линну теэ и Сийли;

- во внутренних дворах домов №№24-28 по ул.Спорди;

- дороги вокруг ул.Кирси,39.

Наряду с этим будут также приведены в порядок тротуары вдоль улицы Ваарика и возле детского сада ”Тихазе”.

”Речь идет о внутриквартальных дорогах, асфальтовое покрытие устарело и требует обновления. В ходе работ будет уложен новый асфальт, заменены разрушенные бордюры и приведены в порядок горловины люков, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе. - С ремонтом дорог неизбежно возникают неудобства, но поскольку мы имеем дело с короткими отрезками улиц, то больших проблем работы создать не должны. Мы разошлем живущим в районах проведения работ жителям дополнительную информацию. Напоминаем всем участникам дорожного движения о соблюдении временных знаков и схем движения”.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, дорожно-ремонтные работы идут сейчас в столице полным ходом. ”Мы полагаем необходимым, чтобы и боковые улицы пребывали в порядке наряду с крупными дорогами. Это нужно как жителям данных конкретных районов и кварталов, так и всем горожанам — благоустроенная среда важна! Средства на дорожно-строительные работы увеличиваются с каждым годом, и в бюджете 2020 года предусмотрено в общей сложности порядка 8 миллионов евро на ремонт внутриквартальных улиц”.

Строительные работы осуществляет фирма InfraRoad OÜ, стоимость по договору составляет ок. 322 000 евро. Срок окончания ремонта — октябрь 2020 г.