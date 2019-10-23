В Кристийне правовую "таблетку" получили 62 человека. Продолжение следует

На сей раз юридическая помощь была оказана 62-м посетителям, что несколько ниже показателей прошлого года — во время первой Правовой аптеки на прием пришли 111 человек. Следует, однако, упомянуть, что у многих людей было по несколько различных юридических вопросов и проблем.

По словам директора Эстонского Союза юристов Кристы Пааль, средний возраст клиентов составляет 55-58 лет, но были и представители более молодого поколения. ”Главной целью Правовой аптеки является выдать людям своеобразную ”таблетку” от их ”болезни”, то есть неосведомленности в вопросах права. Поскольку вопросы зачастую довольно сложные и объемные, то наши консультанты могут оказать лишь первичную помощь, посоветовать, что дальше делать в этой ситуации, повысив тем самым их знания по данным темам”, — подчеркнула Криста Пааль.

Наиболее актуальные темы сегодняшней Правовой аптеки были связаны со наследственными делами и вопросами недвижимости, многие клиенты пришли с проблемами в сфере семейного права, было также и несколько щекотливых ситуаций по тематике работы квартирных товариществ. Довольно часто люди изучают и возможности объявления себя банкротом, как частного лица.