23.10.2019, 20:44

В Кристийне правовую "таблетку" получили 62 человека. Продолжение следует


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В Кристийне правовую "таблетку" получили 62 человека. Продолжение следует
Kristiine linnaosa valitus

23 октября в районе Кристийне прошла очередная Правовая аптека. Она была организована управой части города в сотрудничестве с Союзом юристов Эстонии. В течение 4 часов можно было получить бесплатные консультации у 12 специалистов: юристов, советников по вопросам права, нотариусов, судебных исполнителей, присяжных адвокатов.

На сей раз юридическая помощь была оказана 62-м посетителям, что несколько ниже показателей прошлого года — во время первой Правовой аптеки на прием пришли 111 человек. Следует, однако, упомянуть, что у многих людей было по несколько различных юридических вопросов и проблем.

По словам директора Эстонского Союза юристов Кристы Пааль, средний возраст клиентов составляет 55-58 лет, но были и представители более молодого поколения. ”Главной целью Правовой аптеки является выдать людям своеобразную ”таблетку” от их ”болезни”, то есть неосведомленности в вопросах права. Поскольку вопросы зачастую довольно сложные и объемные, то наши консультанты могут оказать лишь первичную помощь, посоветовать, что дальше делать в этой ситуации, повысив тем самым их знания по данным темам”, — подчеркнула Криста Пааль.

Наиболее актуальные темы сегодняшней Правовой аптеки были связаны со наследственными делами и вопросами недвижимости, многие клиенты пришли с проблемами в сфере семейного права, было также и несколько щекотливых ситуаций по тематике работы квартирных товариществ. Довольно часто люди изучают и возможности объявления себя банкротом, как частного лица.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе поблагодарил Союз юристов Эстонии за оказываемую помощь, сказав, что очередная Правовая аптека подтвердила наличие проблем с доступностью юридических консультаций для жителей, следовательно необходимо продолжать разъяснительную и просветительскую работу по данному направлению. ”Мы планируем продолжить сотрудничество по организации таких крупных консультаций и в следующем году, однако у жителей района есть возможность еженедельно со своими проблемами юридического характера обращаться к юристу Управы Кристийне”, — добавил он.

Юридические консультации в Управе района Кристийне оказывает юрист Евгений Шимонюк, ранее работавший как в частном, так и в публичном секторе, и имеющий широкий опыт решения различных ситуаций правового характера.

Прием юриста в Управе Кристийне (ул.Тулика 33В) проходит на 2-м этаже, кабинет 208: по понедельникам 15:00-17:00 и по четвергам 9:00-11:00.

Для получения консультации следует предварительно зарегистрироваться по номеру телефона 645 7104

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