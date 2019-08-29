В Кристийне появилась новая спортивная площадка

”Тренировочная площадка включает в себя турники, лазилку для детей, подиум для баланса тела, велотренажер и степпер. Площадка покрыта цветной EPDM крошкой, которая сводит к минимуму риск получения травм, за счет пружинистого покрытия. Стоит подчеркнуть, что данное покрытие ”дышащее”, а водопроницаемый материал без проблем переносит низкие температуры и не меняет своей структуры, когда уровень ртутного столбика поднимается слишком высоко, что способствует удобному использованию круглый год”, — подчеркнул старейшина района Яанус Рийбе.

”Юные спортсмены уже обнаружили новую спортивную площадку и опробовали ее, мы получили позитивную обратую связь. Мы хотим популяризировать занятия спортом на свежем воздухе, призываем людей заниматься физическими нагрузками и проводить больше времени на свежем воздухе. При планировании данной тренировочной площадки, мы неоднократно встречались с жителями этого округа, чьи предложения, при осуществлении, мы учли”, — сказал Рийбе.

Сегодня состоялось ознакомление выполненных работ с участием вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева и старейшины района Кристийне Яануса Рийбе.

Спортивную площадку установила фирма Tiptiptap OÜ.