В Кристийне поддержали новые ограничения в продаже алкоголя

«Мы считаем, что в интересах безопасности, лучшей и более спокойной городской среды, а также здоровья горожан, необходимо установить более строгие ограничения продажи алкоголя. Нельзя считать нормальным ситуацию, когда наши дети и подростки вынуждены на пути в школу ежедневно сталкиваться с лицами, употребляющими алкоголь, и с торгующими им магазинами. Это оставляет нежелательный след у них в душе, который в будущем может начать негативно на них влиять. Вопрос в том, какие ценности мы поддерживаем и развиваем. Жители Кристийне ждут введения общегородских ограничений», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

«Проблемы, связанные с часами работы питейных заведений, конечно, доставляют беспокойство не только в Кристийне. Но и в нашем районе имеется как минимум два круглосуточно открытых бара, в отношении которых поступали жалобы. Также с ограничениями продажи алкоголя связаны еще два обстоятельства, на которые противники этой инициативы до сих пор не обращали внимания: во-первых, прекращение продажи спиртного на час или два раньше хоть и может немного уменьшить оборот заведений, но это также послужит уменьшению причиняемого нетрезвыми клиентами ущерба. И во-вторых, с точки зрения самих посетителей баров, гораздо лучше праздновать и отдыхать в приличных и спокойных местах. Многие выступающие в увеселительных заведениях артисты также не раз публично высказывали недоумение тем, что их выход на сцену нередко откладывается далеко за полночь, и возможно, что данные ограничения исправят и эту ситуацию. К тому же лучше, когда одинаковые ограничения будут действовать на всей территории города, чтобы в постоянно открытых подвальных барах в жилых районах не собирались бы загулявшие компании из других частей города», - пояснил Рийбе.