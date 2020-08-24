В Кристийне перед началом учебного года состоится влажная уборка внутриквартальных улиц

”Улицы района Кристийне убираются регулярно, но время от времени мы заказываем мойку под давлением, чтобы избежать попадания пыли в воздух. Сейчас, как раз перед началом учебного года, мы хотим снова убрать все переулки с помощью пылесоса и мытья под давлением, потому что многие школьники передвигаются пешком и очень важно, чтобы воздух был как можно более чистым”, — сказал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

”Мы разослали информацию об уборке напрямую квартирным товариществам, а также делимся информацией на домашней странице управы района Кристийне и в социальных сетях. Мы стараемся сделать все, чтобы информация дошла до водителей и чтобы на пути уборочной машины не было препятствий. Только в сотрудничестве с жителями мы сможем добиться чистоты улиц”, — подчеркнул Рийбе.

График влажной уборки следующий:

26.08 переулки между Палдиским шоссе — улица Эндла — улица Мадара

27.08 улица Эндла — Мустамяэ теэ — участок между Сыпрузе пст и Линну теэ

28.08 Сыпрузе пст — улица Котка — участок между улицей Тонди и Линну теэ

29.08 Линну теэ — Ретке теэ — улица Тервисе — улица Лайне теэ — улица Сеэби