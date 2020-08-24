24.08.2020, 18:48

В Кристийне перед началом учебного года состоится влажная уборка внутриквартальных улиц


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В Кристийне перед началом учебного года состоится влажная уборка внутриквартальных улиц
Фото: управа Кристийне

По заказу управы района Кристийне на следующей неделе, с 26 по 29 августа, будет проведена мойка и капитальная уборка внутриквартальных дорог. Влажной уборке предшествует удаление большого количества грязи. Всех водителей просят принять во внимание, что уборка начинается в 11 часов утра, и к этому времени необходимо будет убрать или припарковать машины так, чтобы они не препятствовали уборке улиц.

”Улицы района Кристийне убираются регулярно, но время от времени мы заказываем мойку под давлением, чтобы избежать попадания пыли в воздух. Сейчас, как раз перед началом учебного года, мы хотим снова убрать все переулки с помощью пылесоса и мытья под давлением, потому что многие школьники передвигаются пешком и очень важно, чтобы воздух был как можно более чистым”, — сказал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

”Мы разослали информацию об уборке напрямую квартирным товариществам, а также делимся информацией на домашней странице управы района Кристийне и в социальных сетях. Мы стараемся сделать все, чтобы информация дошла до водителей и чтобы на пути уборочной машины не было препятствий. Только в сотрудничестве с жителями мы сможем добиться чистоты улиц”, — подчеркнул Рийбе.

График влажной уборки следующий:

26.08 переулки между Палдиским шоссе — улица Эндла — улица Мадара

27.08 улица Эндла — Мустамяэ теэ — участок между Сыпрузе пст и Линну теэ

28.08 Сыпрузе пст — улица Котка — участок между улицей Тонди и Линну теэ

29.08 Линну теэ — Ретке теэ — улица Тервисе — улица Лайне теэ — улица Сеэби

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