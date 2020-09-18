В Кристийне открываются новые баскетбольные площадки

Вице-мэр Вадим Белобровцев рад, что в столице готова очередная спортивная площадка высочайшего уровня, которая позволит проводить в Эстонии крупные международные соревнования и привлечет в Таллинн лучших спортсменов.

”Эстонский баскетбол отмечает в этом году столетие, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Если в августе мы отмечали открытие расположенной на стадионе Шнелли, что возле склона Тоомпеа, главной баскетбольной арены 3х3, то теперь с радостью сообщаем, что новая площадка в Кристийне станет уникальнейшим в Эстонии полем для игры в мяч, где на пяти площадках 3х3 наряду со спортсменами-любителями могут шлифовать свои знания и лучшие профессиональные спортсмены Эстонии”.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе отметил, что продвижение здорового и спортивного образа жизни является одним из приоритетов района.

”В этом году мы заменили на всех баскетбольных площадках корзины и сетки, нанесли разметку; тем приятнее, что в Кристийне появилась совершенно новая и современная площадка, — сказал Яанус Рийбе. — Наш район сейчас вполне может стать самым спортивным районом Таллина — потому что мы хотим предложить нашим жителям наилучшие возможности для занятий спортом неподалеку от дома — для того, чтобы спортивный и активный стиль стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей. В сотрудничестве с лучшими специалистами мы развиваем в Кристийне спортивную инфраструктуру и услуги, которые способствуют реализации нашего замысла”.

”Отремонтированная уличная площадка привлекательна для любителей спорта и будет способствовать популяризации баскетбола. Здорово, что мы можем открыть площадки Дома спорта Кристийне в один день с крупнейшим событием празднования столетия эстонского баскетбола — установлением рекорда для Книги рекордов Гиннесса”, — сказал генеральный секретарь Эстонского баскетбольного союза Кейо Кухи.

Первым мероприятием, которое состоится на новой площадке, станет чемпионат Таллинна по уличному баскетболу формата 3х3. Состязание состоится в следующих возрастных группах: девочки U15 (2005 г. и моложе), девочки U18 (2002 г. и моложе), мальчики U15 (2005 г. и моложе), мальчики U18 (2002 г. и моложе), а также любители. Интернет-регистрация открыта до сегодняшнего вечера, но зарегистрироваться можно и на месте. Мероприятие начнется в 12.00.

Брошен вызов всему баскетбольному сообществу Эстонии: в рамках мероприятия будет предпринята попытка побить рекорд Книги Гиннесса в штрафном броске — в находящиеся на территории Эстонии баскетбольные кольца планируется забросить не менее 100 000 штрафных бросков. В установке рекорда могут принять участие все желающие и одним из мест для броска станет и новый стадион. Дополнительная информация.

Общая стоимость проекта составила 37 000 евро. В ходе работ привели в порядок асфальтовое покрытие, ограду, баскетбольные корзины и залили новые фундаменты. На отремонтированной площадке пять полноразмерных полей (3х3) и еще два для отработки навыков штрафных бросков.