В Кристийне обсудят проект реконструкции улицы Тедре

”Целью ремонтных работ является создание лучшего и более безопасного дорожного движения как пешеходов, так и велосипедистов, а также реконструкция имеющейся проезжей части, решение проблемы отвода дождевой воды и благоустройство зеленой зоны. Длина реконструируемой улицы — 330 метров. Этих изменений уже давно ждали местные жители!” — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.