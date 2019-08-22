В Кристийне обсудят проект реконструкции улицы Тедре

В четверг, 22 августа, в 17 часов, в зале управы района Кристийне (Тулика 33b) состоится ознакомление с проектом реконструкции улицы Тедре. По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства составлен проект реконструкции улицы Тедре (отрезок улиц Моони и Сыпрузе пст).
”Целью ремонтных работ является создание лучшего и более безопасного дорожного движения как пешеходов, так и велосипедистов, а также реконструкция имеющейся проезжей части, решение проблемы отвода дождевой воды и благоустройство зеленой зоны. Длина реконструируемой улицы — 330 метров. Этих изменений уже давно ждали местные жители!” — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
По какому принципу комары выбирают свою "жертву"?
Отшельники Лыковы: почему их 3 детей умерли одни за другим
Анаконда в США «клонировала» сама себя