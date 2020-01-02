В Кристийне начнется реконструкция улицы Тедре
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна на второй неделе 2020-го года начнутся работы по реконструкции улицы Тедре на отрезке между бульваром Сыпрузе и улицей Моони.
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна на второй неделе 2020-го года начнутся работы по реконструкции улицы Тедре на отрезке между бульваром Сыпрузе и улицей Моони.
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель работ — создание лучших и безопасных условий для передвижения пешеходов и велосипедистов, кардинальная реконструкция имеющейся проезжей части и системы отвода сточных вод, а также приведение в порядок озеленения. ”Длина данного участка составит 330 метров и в первую очередь начнется строительство технологических сетей на отрезке между улицами Моони и Вути. В общей сложности будет создана дорога шириной 5, 5 метров с двусторонним движением и асфальтовым покрытием, по одной стороне которой проляжет велодорожка, по другой — тротуар”, — пояснил Кландорф.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что речь идет об очень важном для местных жителей участке дороги, где всегда оживленное движение и также много пешеходов, ее ремонта ожидали долго. ”В ходе работ на перекрестках будут созданы возвышения для снижения скорости движения транспорта, в зонах пешеходных переходов установят специальное освещение и уложат на тротуарах тактильную плитку (блоки Брайля) для облегчения движения слабовидящих. На улице Тедре установят фонари с LED-лампами”, — добавил Рийбе.
Внимание! На время работ улица будет закрыта для обычного движения. Проезд будет обеспечен только для местных жителей. Просим соблюдать знаки и схемы временной схемы движения. Срок окончания работ назначен на 21-е июля 2020-го года. Реконструкция стартует на следующей неделе.
В пятницу, 3-го января 2020-го года в 14:00 в зале на втором этаже Управы Кристийне (ул.Тулика 33b) состоится открытый инфочас на тему реконструкции улицы Тедре.
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