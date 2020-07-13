В Кристийне начинается восстановительный ремонт улицы Спорди

«В ходе строительных работ будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, будут отремонтированы скважины, заменены бордюры и устаревшие столбы уличного освещения. Кроме того, будет изменена организация дорожного движения, будут проведены работы по благоустройству и санитарному обслуживанию деревьев», - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

«Во время строительных работ, движение по данному отрезку будет затруднено, поэтому просим всех соблюдать временные знаки», — добавил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Строительные работы осуществляет фирма Altos Teed OÜ. Стоимость строительных работ по договору составляет 449 000 евро. Объект будет готов в ноябре 2020 года.