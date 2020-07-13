В Кристийне начинается восстановительный ремонт улицы Спорди
В среду, 15 июля, по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна начинаются работы по восстановительному ремонту улицы Спорди в районе Кристийне.
В среду, 15 июля, по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна начинаются работы по восстановительному ремонту улицы Спорди в районе Кристийне.
«В ходе строительных работ будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, будут отремонтированы скважины, заменены бордюры и устаревшие столбы уличного освещения. Кроме того, будет изменена организация дорожного движения, будут проведены работы по благоустройству и санитарному обслуживанию деревьев», - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
«Во время строительных работ, движение по данному отрезку будет затруднено, поэтому просим всех соблюдать временные знаки», — добавил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Строительные работы осуществляет фирма Altos Teed OÜ. Стоимость строительных работ по договору составляет 449 000 евро. Объект будет готов в ноябре 2020 года.
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