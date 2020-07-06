В Кристийне начинается восстановительный ремонт улицы Нымме теэ

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, этим летом объем дорожно-строительных работ в районе чрезвычайно велик, что может доставить некоторые неудобства, и жителей просят отнестись к этому с пониманием. «На время строительных работ движение на данном отрезке Нымме теэ будет перекрыто, просим пользоваться для объезда прилегающими улицами. В рамках восстановительных работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие проезжей части и дорожная разметка, установлены новые бордюры и заменены горловины люков. Доступ местным жителей к своим домам будет обязательно обеспечен», - пояснил Рийбе.

Линии общественного транспорта №№17 и 17А будут направлены в объезд по временному маршруту по улице Эндла, бульвару Сыпрузе, улицам А.Х.Таммсааре теэ и Ретке теэ. Автобусы данных маршрутов будут останавливаться на всех имеющихся на объездном маршруте остановках.

Строительные работы осуществляет фирма OÜ Viamer Grupp. Срок окончания работ июль 2020 года.

Управа Кристийне просит соблюдать временные дорожные знаки, а такде приносит извинения за возможные неудобства.