В Кристийне начался долгожданный ремонт улицы Кирси

”Ширина обновленного покрытия на проезжей части составит 5,5 метров, на тротуаре — 1,35-1,5 м. Для более спокойного движения по улице возле дома ул.Кирси,13 на проезжей части будет создано заставляющее снизить скорость асфальтовое возвышение. Речь идет о долгожданном ремонте, в результате чего улучшится безопасность дорожного движения и жизненная среда. Во время ремонта жителям улицы Кирси будет гарантирована возможность доступа к своим домам. Просим всех участников дорожного движения соблюдать временные дорожные знаки и приносим извинения за возможные неудобства”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Стоимость работ составит 148 тысяч евро. Срок завершения ремонта улицы Кирси, согласно договору, назначен на ноябрь 2019-го года.