21.05.2019, 16:01
В Кристийне и Хааберсти начался ремонт внутриквартальных проездов
Со вторника, 21 мая, начался восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Кристийне и Хааберсти, сообщает Раэпресс.
Со вторника, 21 мая, начался восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Кристийне и Хааберсти, сообщает Раэпресс.
В Кристийне планируется восстановительный ремонт проезжей части улиц Ряэгу (от бульвара Сыпрузе до улицы Моони) и Ийризе. В Хааберсти новое асфальтовое покрытие получат тротуары и проезжая часть у домов 114, 122, 126, 128, 117, 119, 121, 135, 139, 141, 143, 145, 147 по улице Ыйсмяэ и дома 37 по улице Ярвеотса.
Договорная стоимость работ в Хааберсти — около 37 тысяч евро, в Кристийне — около 90 тысяч евро. Срок завершения — август.
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