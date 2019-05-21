В Кристийне и Хааберсти начался ремонт внутриквартальных проездов

В Кристийне планируется восстановительный ремонт проезжей части улиц Ряэгу (от бульвара Сыпрузе до улицы Моони) и Ийризе. В Хааберсти новое асфальтовое покрытие получат тротуары и проезжая часть у домов 114, 122, 126, 128, 117, 119, 121, 135, 139, 141, 143, 145, 147 по улице Ыйсмяэ и дома 37 по улице Ярвеотса.

Договорная стоимость работ в Хааберсти — около 37 тысяч евро, в Кристийне — около 90 тысяч евро. Срок завершения — август.