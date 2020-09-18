В Кристийне дали старт Всемирному Дню уборки

”Год назад по призыву эстонцев на всемирную уборку вышли почти 20 миллионов человек в 180 странах мира. В этот раз под прицелом находится мелкий мусор, который хоть и вроде бы незаметно разбросан, но его на самом деле гораздо больше, чем мы можем думать. Место окурков, крышек от бутылок и мелких упаковок не на улицах и не под кустами, а в мусорных ящиках”, — пояснил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

На организованной управой района акции особое внимание было уделено именно мелкому мусору, и в течение часа участники толоки набрали порядка 20 мешков мусора. ”За час мы собрали 9 литров окурков или 18 пол-литровых банок! Этот объем показывает, насколько много отходов на самом деле остается в городской среде, и мы обязаны серьезно задуматься над тем, как решить эту проблему. Город Таллинн уже начал информационную кампанию, и я призываю жителей Таллинна и всей Эстонии сделать это несложное для них усилие, чтобы весь валяющийся на улицах мусор попадал все-таки в мусорные ящики и контейнеры”, — подчеркнул Рийбе.

Вместе с нами в уборке в Кристийне приняли также участие 100 представителей Таллиннской школы Тонди и 56 человек из детского сада ”Лепатрийну”. Вся информация о Всемирном Дне уборки здесь.

”Благодарим за участие школу Тонди и детский сад ”Лепатрийну”” — добавил Рийбе.

Руководство Всемирным днем уборки вновь осуществляется из Эстонии, и информационно-координационный центр находится в Таллинне, как и в 2018 году. Глобальная уборка стартует в полночь 19-го сентября по эстонскому времени на расположенном в Тихом океане острове Фиджи и завершится через 24 часа на Гавайях, сделав оборот вокруг Земли.

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