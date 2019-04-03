В Кремле подтвердили: Путин согласился встретиться с Кальюлайд

Последний визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году: возглавлявший до 2016 года республику Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась. Последние же переговоры президентов РФ и Эстонии прошли за три года до этого — в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Тоомасом Хендриком Ильвесом на полях Всемирного конгресса финно-угорских народов.

Путин в последний раз проводил переговоры с президентом Эстонии в январе 2005 года. Тогда он обсуждал с занимавшим пост президента Эстонии до 2006 года Арнольдом Рюйтером вопросы сотрудничества, а также предстоящий юбилей Победы.

В последнее время лидеры лишь обмениваются посланиями. Так, в феврале 2018 года, когда Эстония отмечала 100-летие принятия Декларации независимости, Путин направил поздравление в адрес Кальюлайд. 20 марта 2018 года канцелярия президента Эстонии сообщила, что Кальюлайд направила поздравление Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, отметив, что рассчитывает на развитие добрососедских отношений между двумя странами.

В октябре 2018 года на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами главе российского государства Путин заявил, обращаясь к высокопоставленному дипломату из Эстонии, что Россия готова к конструктивному взаимодействию с этой соседней республикой на основе уважения и учета интересов друг друга. При этом президент России отметил, что в Эстонии постоянно проживает много российских соотечественников, и Москва исходит из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека.