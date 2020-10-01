В корпусе парома "Эстония" может быть несколько пробоин

"Там твердый грунт или камни, и если судно тонет и там будет острый угол, то он может повредить корпус", - сказал Луйк.

"Несомненно, есть полная уверенность в том, что мы еще раз все это исследуем. Появившиеся новые находки мы будем исследовать с помощью наших собственных ресурсов, независимо от этой киностудии. Это включает, насколько я понимаю, и дополнительные подводные снимки".

Отвечая на вопрос, почему члены правительства ранее не говорили о подозрениях, что у "Эстонии" может быть больше пробоин, Луйк ответил, что уверенности на этот счет нет, и сами создатели фильма говорили об одной пробоине.

В понедельник министры иностранных дел Эстонии, Финляндии и Швеции пообещали, что возможное расследование проведут совместно.

Напомним, что 28 сентября состоялась премьера документального фильма шведского кинорежиссер Хенрик Эвертссона, который погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома ”Estonia” и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось.

Через весь фильм "Эстония": находка, которая меняет все" красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.

По официальной версии паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна. 137 человек были спасены, 852 человека погибли.

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