В "коронавирусном" общежитии в Тарту до сих пор находятся в изоляции полсотни человек

Мэр Тарту и местный руководитель кризисной команды Урмас Клаас сказал, что свободно могут передвигаться те жильцы общежития на Раатузе, кто сдал отрицательную пробу и не контактировал с заболевшими коронавирусом.

"Изоляция работает, зараженных не прибавлялось начиная с начала вспышки, то есть с позапрошлых выходных. Благодарю за за хорошее и оперативное сотрудничество все ведомства, Тартуский университет и MTÜ Tartu Üliõpilasküla. Ситуацию быстро взяли под контроль", — заверил Клаас. На сегодняшний день все жильцы общежития протестированы, таким образом, всего проверили здоровье 247 человек.

Хотя в других общежитиях Тартуского университета картированы жильцы, сплошное тестирование в других местах не проводили. "В других общежитиях не обнаружено положительных случаев или контактировавших с положительными людей", — пояснил Клаас. Вдобавок в Тарту не возникло новых очагов вируса.

Руководитель Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт добавила, что больше ни одно общежитие в Эстонии помимо общежития на улице Раатузе не проверяли. "Обычно предпосылкой для тестирования является проявление симптомов заболевания. Если результат теста человека оказывается положительным, с ним связываются и выясняют контактировавших. Так обнаруживают потенциальные очаги, на основании чего и принимают решение о необходимости проверки", — сказала Лухт.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!