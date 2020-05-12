В коронавирусе в Эстонии обнаружены две новые мутации
При анализе генома коронавируса из взятых в Эстонии проб были обнаружены две мутации, которые в других странах не находили.
При анализе генома коронавируса из взятых в Эстонии проб были обнаружены две мутации, которые в других странах не находили.
В сравнении полученных в Эстонии у шести человек образцов коронавируса с первоначальным штаммом вируса из Китая было выявлено восемь мутаций, которые присутствуют и в других странах, а также две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй пояснил, что все проанализированные штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе, однако в Эстонии в геноме вируса возникли еще две локальные мутации.
Ученые теперь намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в Эстонии. Это позволит уточнить маршруты распространения вируса и установить путь заражения коронавирусной инфекцией в тех случаях заболевания, в которых выявить источник заражения пока не удалось.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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