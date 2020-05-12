В коронавирусе в Эстонии обнаружены две новые мутации

В сравнении полученных в Эстонии у шести человек образцов коронавируса с первоначальным штаммом вируса из Китая было выявлено восемь мутаций, которые присутствуют и в других странах, а также две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй пояснил, что все проанализированные штаммы относятся к группе, распространение которой началось, по всей вероятности, в Северной Италии, и присутствующей в основном в Европе, однако в Эстонии в геноме вируса возникли еще две локальные мутации.

Ученые теперь намерены проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в Эстонии. Это позволит уточнить маршруты распространения вируса и установить путь заражения коронавирусной инфекцией в тех случаях заболевания, в которых выявить источник заражения пока не удалось.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!