23.07.2020, 14:16

В Коплиском парке экстремальных видов спорта состоится соревнование на трюковых велосипедах Kopli Session


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Sky Brown Saku suurhallisFoto: Taavi Sepp

В воскресенье, 26 июля, в Коплиском парке экстремальных видов спорта пройдут бесплатные мастер-классы BMX и соревнования на трюковых велосипедах. Победитель в старшей возрастной категории получит место на крупномасштабном событии экстремального спорта Simple Session 2021.

”В рамках летней программы мы организовали множество различных мини-фестивалей и соревнований, которые показали, что экстремальный спорт является очень популярным среди молодежи, интерес к участию в состязаниях высок, так что в этом году мы увеличили долю экстремальных видов спорта в предлагаемых молодежи программах”, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

По словам BMX-велосипедиста и тренера Виллиама Касся, за последние пять лет существенно возросло как число райдеров, так и количество спортплощадок; многие площадки были обновлены.

”Приятно, что Таллинн в последнее время внес большой вклад в развитие эстонского экстремального спорта, и уже в воскресенье райдеры смогут испытать свои силы в новом Коплиском парке экстремального спорта”, — сказал Кассь.

”Открытый в начале года парк экстремальных развлечений получил положительные отклики от молодежи, и особенно радует то, что мы можем помочь именно начинающим экстремалам. Управа Пыхья-Таллинна в течение всего лета организует тренировки для молодых спортсменов, которые проводятся по вторникам, в 11.00, в сотрудничестве с MTÜ Keerdtrepp, поэтому все те, кто пока не готов к соревнованиям, приглашаются на тренировки”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Мероприятие Kopli Session стартует в воскресенье, в 12 часов, с двух мастер-классов, которые проведет BMX-тренер Виллиам Кассь. Они пройдут в два захода и будут бесплатными. Для участия как в мастер-классе, так и в соревнованиях требуется наличие велосипеда и шлема.

Соревнование будет проходить в двух возрастных группах: до 16 лет, и старше. В квалификации будут соревноваться jam-группа в составе четырех человек, где каждому участнику будет предоставлено три заезда по 45 секунд для демонстрации своего мастерства. В финале каждый участник сможет выполнить два 60-секундных заезда и получит три попытки для исполнения лучшего трюка.

В ходе оценивания будет учитываться количество трюков, чистота исполнения, общий стиль, использование парка, разнообразие и оригинальность. Судьи — Эрик Пирн, Кристо Юхкентал и Карл Хенри. Комментировать соревнования будет Карел Кальдасаун, за музыкальным пультом DJ Йохан Халлимяэ.

Призы предоставляют: Estrella Wakepark, Ronimisministeerium, Simple Session, Spot of Tallinn, Värska Originaal, Stoned Street и Kunstform BMX Shop. Победитель старшей возрастной категории получит место на соревнованиях Simple Session.

График мероприятия:

12.00-13.00 Первый мастер-класс BMX (проводит Виллиам Кассь)
13.00-14.00 Второй мастер-класс BMX (приглашаются и участники младшей возрастной группы!)
14.00-14.30 Разогрев для участников в возрасте до 16 лет (включительно)
14.30-15.20 Состязания для участников в возрасте до 16 лет
15.20-16.00 Разогрев 17+
16.00-17.30 Состязания 17+
17.30-18.00 Лучший трюк — состязание в конкурсе 180 градусов
18.00-19.00 Финал и награждение

Регистрация на месте 13:00-14:30 (в старшей категории до 15:30).

Мероприятие организует Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта в сотрудничестве с молодежным центром Пыхья-Таллинна и Академией BMX. Организаторы просят во время мероприятия избегать близких контактов и, по возможности, иметь при себе дезинфицирующее средство.

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