02.07.2020, 20:14

В Копли для оказания помощи пожилому человеку пришлось использовать спасателей


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В Копли для оказания помощи пожилому человеку пришлось использовать спасателей
Delfi

Сегодня во второй половине дня Центр тревоги получил информацию, что проживающий в Пыхья-Таллинне в многоквартирном доме на улице Копли пожилой человек несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На помощь пришлось вызывать спасателей.

Прибывшим на место сотрудникам оперативных служб не удалось войти в квартиру через дверь.

Благодаря выдвижной лестнице пожарного автомобиля, спасатели смогли зайти в квартиру через окно и затем открыть дверь.

Выяснилось, что находившийся в квартире 69-летний мужчина жив, медики скорой помощи оказали ему необходимую помощь.

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