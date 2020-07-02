02.07.2020, 20:14
В Копли для оказания помощи пожилому человеку пришлось использовать спасателей
Сегодня во второй половине дня Центр тревоги получил информацию, что проживающий в Пыхья-Таллинне в многоквартирном доме на улице Копли пожилой человек несколько дней не отвечает на телефонные звонки. На помощь пришлось вызывать спасателей.
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