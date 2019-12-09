В Конституционной комиссии Рийгикогу призвали решить проблему с украинскими нелегальными рабочими

По словам председателя конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, учения показали, что в случае массовой миграции действующие законы в Эстонии выполнить будет невозможно. ”В настоящий момент незаконных мигрантов можно удерживать в течение 48 часов. Для случаев массовой иммиграции законопроект увеличит этот срок до семи дней”. Пуустусмаа добавил, что законопроект позволит удерживать незаконных мигрантов и вне центров задержания, если места в центрах закончатся.

Заместитель председателя конституционной комиссии Лаури Ляэнеметс сказал, что в кризисной ситуации разумно установить специальные правила. Но нельзя при этом нарушать права человека. ”Опыт показывает, что беженцы не хотят переезжать в Эстонию. Описанная в законопроекте чрезвычайная ситуация — скорее теоретическая. В первую очередь все же необходимо решить практические проблемы, связанные с незаконно находящимися в Эстонии рабочими из Украины”, — сказал Ляэнеметс.