09.12.2019, 19:55

В Конституционной комиссии Рийгикогу призвали решить проблему с украинскими нелегальными рабочими

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Ööistung riigikogus
Ööistung riigikogusFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня на заседание конституционная комиссия направила на первое чтение пленарному заседанию законопроект, призванный изменить требования к задержанию иностранных граждан в случаях, когда массовая миграция привела к чрезвычайной ситуации в стране.

По словам председателя конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, учения показали, что в случае массовой миграции действующие законы в Эстонии выполнить будет невозможно. ”В настоящий момент незаконных мигрантов можно удерживать в течение 48 часов. Для случаев массовой иммиграции законопроект увеличит этот срок до семи дней”. Пуустусмаа добавил, что законопроект позволит удерживать незаконных мигрантов и вне центров задержания, если места в центрах закончатся.

Заместитель председателя конституционной комиссии Лаури Ляэнеметс сказал, что в кризисной ситуации разумно установить специальные правила. Но нельзя при этом нарушать права человека. ”Опыт показывает, что беженцы не хотят переезжать в Эстонию. Описанная в законопроекте чрезвычайная ситуация — скорее теоретическая. В первую очередь все же необходимо решить практические проблемы, связанные с незаконно находящимися в Эстонии рабочими из Украины”, — сказал Ляэнеметс.

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Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об обязанности выезда из страны и запрете на въезд в страну и Закон о предоставлении международной защиты иностранным гражданам (предотвращение массовой иммиграции) (110 SE) перенимает в законодательство Эстонии статью 18 директивы ЕС о возвращении на родину, которая позволяет государству-члену ЕС изменить правила задержания граждан иностранных государств в ситуации, когда в государство прибывает рекордно огромное число незаконных мигрантов.

Первое чтение законопроекта запланировано на заседании Рийгикогу 13 января.

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