В конкурсе на звание "Зеленой столицы Европы" Таллинн уступил Греноблю

”Желаем успеха и сил Греноблю, ставшему Зеленой столицей Европы 2022! У вас очень интересные планы, мы будем с большим интересом следить за воплощением ваших идей и проектов. Благодарим жюри и всех, кто участвовал в этом конкурсе”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Мэр также добавил, что участие Таллинна в финале конкурса — это тоже успех.

”Уже то, что Таллинн весной прошел в финал, придало ускорение ”зеленому” повороту в столице, помогло изменить городскую организацию в более экологичную сторону, положило начало множеству новых проектов, — сказал Кылварт. — Вне зависимости от того, что на этот раз нам не удалось завоевать почетный титул, Таллинн продолжит двигаться в этом направлении и претворит в жизнь множество запланированных в программе Зеленой столицы проектов”.

Мэр также поблагодарил свою команду, участвовавшую в подготовке участия в финале:

”В течение нескольких месяцев вы разрабатывали исключительно ”зеленые” идеи и проделали отличную работу, — сказал мэр. — Таллинн не оставит попыток завоевать этот титул”.

Больше информации об проекте ”Зеленая столица Европы” можно узнать здесь.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.