В конкурсе на звание "Зеленой столицы Европы" Таллинн уступил Греноблю

Сегодня, 8 октября, Европейская комиссия объявила победителя конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. Им стал французский город Гренобль. Победитель был объявлен в Лиссабоне в 18.55.
”Желаем успеха и сил Греноблю, ставшему Зеленой столицей Европы 2022! У вас очень интересные планы, мы будем с большим интересом следить за воплощением ваших идей и проектов. Благодарим жюри и всех, кто участвовал в этом конкурсе”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Мэр также добавил, что участие Таллинна в финале конкурса — это тоже успех.
”Уже то, что Таллинн весной прошел в финал, придало ускорение ”зеленому” повороту в столице, помогло изменить городскую организацию в более экологичную сторону, положило начало множеству новых проектов, — сказал Кылварт. — Вне зависимости от того, что на этот раз нам не удалось завоевать почетный титул, Таллинн продолжит двигаться в этом направлении и претворит в жизнь множество запланированных в программе Зеленой столицы проектов”.
Мэр также поблагодарил свою команду, участвовавшую в подготовке участия в финале:
”В течение нескольких месяцев вы разрабатывали исключительно ”зеленые” идеи и проделали отличную работу, — сказал мэр. — Таллинн не оставит попыток завоевать этот титул”.
Больше информации об проекте ”Зеленая столица Европы” можно узнать здесь.
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