В конце недели Эстония может попасть в латвийский список повышенного риска по Covid-19

В Эстонии сейчас показатель заболеваемости (число случаев на 100 000 населения за последние 14 дней) составляет 15,7.

Все лица, в том числе граждане и постоянные жители Латвии, прибывшие из стран, в которых совокупное число случаев COVID-19 за последние 14 дней превысило 16 человек на 100 000 населения, обязаны по прибытии в Латвию самоизолироваться на 14 дней.

В Литве показатель заболеваемости Сovid-19 по данным на вторник достиг 16,8 случаев на 100 000 населения, то есть превысил порог, при котором требуется самоизоляция.

В Латвии сейчас зарегистрировано 4,2 случая на 100 000 населения, что уже более двух недель является самым низким показателем в Европе среди стран, где есть больные Сovid-19.

В течение недели в Латвии выявляется от 15 до 56 случаев коронавируса, и это говорит о том, что в стране тенденции к росту нет. Между тем в других странах Европы за последние два месяца заболеваемость Сovid-19 почти утроилась — в среднем с 16 до 46 случаев на 100 000 населения, расказал Перевощиков.

Треть всех выявленных случаев Сovid-19 в Латвии — завозные. Чаще всего они связаны с приездом из Великобритании, Украины, России, Эстонии и Франции.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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