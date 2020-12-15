В конце года начнется генеральная репетиция переписи населения

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение на участие в тестовом опросе получат жители восьми уездов. ”Для проведения тестового опроса мы отобрали максимально различные регионы и типы жилья. В выборку вошли многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один дом призрения. 30 декабря во все их почтовые ящики будут разосланы оповещения на трех языках, а в случае, если в регистре населения имеется адрес электронной почты, будут отправлены и персональные электронные письма”, — сообщил Мяги.

Самоуправления, участвующие в тестовом опросе переписи населения и жилищного фонда 2021 года:

Тестовый опрос будет проведен в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. Все люди, получившие уведомления, смогут ответить на вопросы тестового опроса начиная с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee). По словам Марта Мяги, Департамент статистики ожидает, что, как и следует электронному государству, не менее 70 процентов опросников будет заполнено в интернете. ”Мы понимаем, что не у всех есть такая возможность. С такими респондентами мы свяжемся по телефону, поскольку визитов на дом во время пандемии мы хотим по возможности избегать”, — отметил Мяги.

Основную часть необходимых для переписи населения и жилищного фонда данных Департамент статистики соберет из государственных регистров. Людям нужно будет ответить лишь на некоторые вопросы, ответов на которые в регистрах нет. Как в ходе тестового опроса, так и во время самой переписи населения, людям будут задаваться вопросы о владении иностранными языками и диалектами, религиозных убеждениях и ограничениях, вызванных проблемами со здоровьем. Использование данных регистров существенно сэкономит людям время: на заполнение электронного опросника одного респондента уйдет менее десяти минут. Каждый совершеннолетний должен будет отвечать на вопросы сам, за несовершеннолетних членов домохозяйств смогут дать ответы проживающие по тому же адресу родители.