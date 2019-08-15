В конце августа по Эстонии протянут улицу длиной 175 км

С 24 по 25 августа в Ида-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа пройдет мероприятие под названием "II Улица Причудской еды: 175 км".
От Васкнарвы до Сааболда, на протяжении 175 километров откроются поп-ап-рестораны, в которых посетителям будут предлагать блюда и напитки исключительно из причудских продуктов, пишет rus.err.ee.
Участвовать будут как рестораны местных общин, так и гости со всех концов Эстонии, которые привнесут свои идеи, касающиеся местных ингредиентов.
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