В конце августа по Эстонии протянут улицу длиной 175 км

От Васкнарвы до Сааболда, на протяжении 175 километров откроются поп-ап-рестораны, в которых посетителям будут предлагать блюда и напитки исключительно из причудских продуктов, пишет rus.err.ee.

Участвовать будут как рестораны местных общин, так и гости со всех концов Эстонии, которые привнесут свои идеи, касающиеся местных ингредиентов.